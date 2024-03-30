Emeklilere yeni zam gelecek mi? Cevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı

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Emeklilere yeni zam gelecek mi? Cevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı programda emeklilere yeni bir zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NTV canlı yayınına katıldı. Hem yarın yapılacak yerel seçimlerle ilgili hem de enflasyon ve emekliyle ilgili konuşan Yılmaz, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda belirgin düşüş olacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz emekliye yeni zam gelecek mi sorusuna da cevap vererek “Temmuzda yeni bir değerlendirme olacak" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

Yılmaz emekli sayısının da 16 milyonu aştığını belirterek “Emeklilerimizle ilgili her zaman yanlarında olduk. Geçenlerde yaptığımız düzenlemelerle kanuni artış oranlarına ilave yaptığımız düzenlemeler 300 milyar lira civarında bir tutar oluşturdu. Sayı fazla olunca etkisi de fazla oluyor.” dedi.

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Emeklinin sorunlarının ve sıkıntılarının farkında olduklarını açıklayan Yılmaz, “Temmuzda yeni bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde emeklilerimizin sıkıntıları önceliğimiz olacaktır.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN DA TEMMUZ AYI DEDİ

Öte yandan Bursa’da düzenlenen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Temmuz ayına işaret etmişti. Erdoğan emekliye zamla ilgili “Enflasyona göre temmuz ayında tekrar masaya yatıracağız” demişti.

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