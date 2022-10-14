Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi. 27.000 TL banka hesaplarına yattı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu;" İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına bu akşam 27.000 TL banka promosyonu yattı. Bütün mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. İyi günlerde harcayın"

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