İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi. 27.000 TL banka hesaplarına yattı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu;" İBB ve iştirak şirketlerimizin çalışanlarına bu akşam 27.000 TL banka promosyonu yattı. Bütün mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun. İyi günlerde harcayın"
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