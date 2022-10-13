İBB tarafından yenilenmişti... Ekrem İmamoğlu’ndan Beyazıt Meydanı’nda gece yürüyüşü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenen Beyazıt Meydanı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından bu gece Beyazıt Meydanı’nda tek başına yürüdüğü anları paylaştı.

İmamoğlu, “Beyazıt Meydanı’nın gecesi de çok güzel.” notunu düştüğü videoda yenilenen Beyazıt Meydanı’nı gezerek çevreyi tanıttı ve icraatlarından bahsetti.