İBB etkinliğinde Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesaj okunmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce '23 Haziran Demokrasi Şenliği' etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte okunması talebiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği not okunmadı.

Olayın dikkat çekmesi üzerine Artı Gerçek'e konuşan İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, mesajın "format gereği" okunmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği mesajda, “Şu konuda eminim ki, milletimizin desteğiyle, hem yönettiğimiz il ve ilçe belediye sayısını koruyacak hem de yeni belediyeler kazanarak yerel yönetimlerde başarılarımızı perçinleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, orada bulunan tüm dostları yürekten selamlıyorum” ifadeler yer alıyordu.

CHP lideri tarafından gönderilen mesajın tümü ise şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kıymetli yol arkadaşları ve değerli katılımcılar… Sizleri en içten saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

İstanbul’da yandaşlara büyük bir aktarmaların, nepotizmin, ayrımcılığın, halka değil yandaşa hizmetin sona ermesinin üzerinden, tam 4 yıl geçti.

Evet, hukukun çiğnenip, halkın iradesinin yok sayıldığı, ancak halkın kendi iradesini daha güçlü olarak ortaya koyduğu o kudretli demokrasi çıkışının üzerinden, tam 4 yıl geçti.

"İMAMOĞLU VE YOL ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Hatırlayınız, 23 Haziran’da parti örgütümüz ve büyükşehir belediye başkan adayımız, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak çalıştı. Alın teri döktü ve İstanbullular halk için harcanan emeğin karşılığını verdi.

O günkü mutluluğumu ve yerelde demokrasiyi inşa sürecinde gösterdiğimiz ortaklaşa çabayı asla unutmuyorum. Bunun için de başta İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu olmak üzere; il örgütümüze, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına en içten teşekkürlerimi iletiyorum.

Aradan geçen 4 yılda da İstanbullulara verdiği sözleri teker teker tutan, yatırımlar yapan, metro yapımında rekor kıran bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görmek, bizleri gururlandırıyor.

Önümüzde yine bir yerel seçim olacak. Ve biz büyük bir gönül rahatlığıyla “yerel yönetimlerde yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır” diyerek, milletimizden destek isteyeceğiz.

Şu konuda eminim ki, milletimizin desteğiyle, hem yönettiğimiz il ve ilçe belediye sayısını koruyacak hem de yeni belediyeler kazanarak yerel yönetimlerde başarılarımızı perçinleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, orada bulunan tüm dostları yürekten selamlıyorum."

ONGUN'DAN AÇIKLAMA GELDİ: FORMAT GEREĞİ

İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, programın formatında olmadığını söyleyerek şu açıklamayı yaptı:

“Program İbrahim Selim’e aitti. İbrahim Selim’in talk showuyla başlayan bir programdı. Yani burada bir mesaj okuma gibi bir durum yok. Konuşma ve sunum olmadı. Bu vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür edildi ve arandı kendisi. Ama programın içinde mesaj okuma gibi bir durum olmadı. Format gereği böyle oldu.”

KILIÇDAROĞLU TELE 1 CANLI YAYININDA NELER SÖYLEMİŞTİ

‘İBB’Yİ AKP’YE TESLİM ETMEM, İMAMOĞLU GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR’

(İmamoğlu’nun değişim talepleri) Herkes cumhurbaşkanı adayı olabilir. İmamoğlu da aday olabilir. Şirketler ayrıdır. Partiler ayrıdır. Ekrem Bey elbet de aday olabilir, başarılı bir isimdir.

Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AKP’ye teslim etmem! Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir…

‘ANLATAMAMIŞ OLABİLİRİM’

(Yurtdışı gezileri) Geriye dönük baktığımda Amerika’ya Almanya’ya gidişimi anlatamamış olabilirim ama gidişim doğruydu. Ben oralara siyasi görüşmeye gitmedim. Demek ki hedefimizi anlatamamışız.

Yurt dışı seyahatlerini iki ay, altı ay önce planlıyor. Zamanlama karşı tarafa da bağlı. Almanya ziyaretinde akşam gelip İmamoğlu’nu ziyaret ettim.

İSTANBUL’DAKİ KUTLAMALARA GİTMİYOR

(‘İstanbul kutlamalarına gidecek misiniz?’ sorusuna) Akşamki etkinliğe davetliyim, büyük olasılıkla gidemeyeceğim ama güzel bir mesaj göndereceğim. Bir şenlik havası içinde yapacaklar.