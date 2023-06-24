İmamoğlu'ndan Akşener mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Kurultayında tekrardan genel başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.

İmamoğlu'ndan Akşener mesajı

İYİ Parti'de bugün kurultay heyecanı yaşandı. Akşener, İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçildi. Tek aday olan Akşener bin 151 oyun bin 127'sini aldı. Kurultayda yaptığı konuşmada çok sert ifadeler kullanan Akşener, "Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. Açıklamasının devamında Akşener 6'lı Masa ile ilgili de dikkat çeken bir çıkışta bulunarak "Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, AKŞENER'İ TEBRİK ETTİ

Akşener'in kurultayda CHP'ye dair söyledikleri çok konuşulurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Meral Akşener'i tebrik etti. İmamoğlu, paylaşımında "İYİ Parti’nin 3. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Meral Akşener'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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