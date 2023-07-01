İBB'den dikkat çeken 'HMD' su açıklaması

İBB'nin ürettiği Hamidiye suyun isminin HMD olarak değiştirildiği yönündeki iddialara İBB'den cevap geldi.

İBB'den dikkat çeken 'HMD' su açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakindeki Hamidiye Su markasının isminin HMD olarak değiştirildiği iddia edilmişti.

Hamidiye suyun isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını açıklayan İBB, HMD suyun İBB'nin yeni markası olduğunu belirtti.

"HAMİDİYE SUYUN ADI DEĞİŞMEMİŞTİR"

İBB'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hamidiye suyun adı HMD olarak değişti” iddiaları gerçek dışıdır. Tarihimizden miras Hamidiye suyun adı değişmemiştir, kimse de değiştiremeyecektir.

Piyasadaki tüm güçlü ve büyük su markalarının 2. bir markası daha vardır.

Her geçen gün büyüyen Hamidiye Su şirketimizde HMD isimli ikinci bir su markası piyasaya sunmuştur.

Hamidiye Su üzerinden yapılan, kara propaganda faaliyetlerine ve sahiplerine itibar etmeyiniz."

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"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

İddialara ilişkin İBB Başkan Danışması Murat Ongun'dan da açıklama geldi. Ongun, "Yalan haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz" dedi. Ongun'un açıklaması şöyle;

"HAMİDİYE SU şirketimiz 4 yıldır güçlü ve yaygın bir büyüme içinde. Deprem bölgesinde dahi su üretmeye başladı.

Bir süre sonra HAMİDİYE maden suyunu da raflarda göreceksiniz. Yalan haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz!"

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