İmamoğlu'nun değişim totemi belli oldu. Emre Ulaş'tan kahkaha garantili karikatür

Karikatürde Murat Ongun da var. Mizahın ustası Emre Ulaş sürekli değişim çağrısı yapan İmamoğlu'nun değişim totemini çizdi.

İmamoğlu'nun değişim totemi belli oldu. Emre Ulaş'tan kahkaha garantili karikatür

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP’de başlayan ‘değişim’ tartışmaları devam ediyor.

TBMM grup toplantısında 'değişimin önünü sonuna kadar açacağını' söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin” ifadeleri dikkat çekmişti.

Seçim sonrası CHP'de 'değişim' çağrısını yapan ilk isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim şarttır, değişim iyidir, eksikleri yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir" demişti.

Her açıklamasında değişim çağrısını yineleyen İmamoğlu değişim ile ilgili fikrinin net olduğunu belirterek "Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var, bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz, kazanmamız lazım artık" ifadelerini kullanmıştı.

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş Değişim tartışmaları altında İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ilgili bomba bir kariktatür çizdi.

Ulaş, İmamoğlu’nun CHPde değişim totemini çizdi.

Karikatür’de İmamoğlu’nun sürekli Kılıçdaroğlu’na değişim mesajı verdiği görülüyor. Karikatürde İBB Sözücü Murat Ongun'un da yer aldığı görüldü.

Karikatürde şu sözler yer alıyor:

Değişim şart, değişim şart…

Değişim şart, değişim şart… Değişim şart, değişim şart…

26 oldu Başkanım, 40 kere söyleyince bu iş tamamdır!

Daha çok varmış be Murat. Dilim damağım kurudu!

Değişim şart… Değiş….

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