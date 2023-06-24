İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesiyle beraber CHP seçmeninde Kılıçdaroğlu’na istifa çağrıları yapılmaya başlandı.

Halktan gelen bu sese her ne kadar Kılıçdaroğlu kulaklarını tıkayıp, doğru bildiğini yapmaya devam etse de CHP içinde de ufak tefek değişim sözleri söyleyenler çıkmaya başladı!

Bunların başında Tanju Özcan geliyor tabii.

Özcan, Kılıçdaroğlu’nun 12 seçim kaybetmesine dikkat çekerek önceki günlerde bir açıklama daha yaptı ve dedi ki “DEĞİŞİM ŞART”!

Sen misin bu açıklamayı yapan, hemen cadı kazanı kuruldu Özcan için!

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi sonrası Özcan yaptığı açıklamada “Değişim için” Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğini açıkladı.

CHP’de “değişim” çağrısı yapan bir diğer isim ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu önceki gün belediye başkanı seçilmesi sonrası İstanbul’da hayata geçirdiği projeleri anlattı.

AKP ve Erdoğan’ın engellemelerine rağmen hangi projeleri hayata geçirdiğinden belediyenin borcunu nasıl azalttığından bahsetti.

Programın basın mensuplarıyla gerçekleşen soru-cevap kısmındaysa “Değişim” talebini yineledi ancak “lider” değişiminden değil, topyekün bir felsefe değişiminin gerekliliğinin altını da çizmeyi ihmal etmedi!

Gazetecilerin “aday mısınız” şeklindeki ısrarlı sorularına ise sadece “CHP’de değişim şart” diyerek yanıt verdi.

Ayrıca İmamoğlu yerel seçimlere 10 ayın kalmasına dikkat çekerek, “Değişim gerçekleşmezse yerel seçimleri de riske atarız” diye de ekledi.

Bir gazeteci arkadaşımızın “Siz kaç seçim kaybetseniz istifa edersiniz?” şeklindeki sorusuna ise “Hiç seçim kaybetme tecrübem olmadığı için bu soruya yanıt veremeyeceğim” şeklinde yanıt verdi.

İl başkanlarının açıklaması sonrası “Yalnız mısınız?” sorusuna ise “Neden yalnız olayım. Benim gibi düşünen milyonlar var” dedi İmamoğlu!

Bu aslında Kılıçdaroğlu’na açık bir çekil demek değil de nedir?

“İstanbul’u AKP’ye kaptıramayız” diyen Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu’na genel başkanlık kapılarını kapattı.

Bu akşam ise Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran Demokrasi Şenlikleri etkinlikleri kapsamında Harbiye Açıkhava’daydı.

İbrahim Selim ile renkli ve eğlenceli bir programa imza attılar.

Meslek hastalığı olarak işin eğlence kısmı yerine siyaset kısmıyla ilgilendim.

İmamoğlu’nu izlemeye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve birkaç milletvekili de gelmişti!

Aralarında bir isim daha vardı o da CHP’nin eski genel başkanları arasında yer alan Murat Karayalçın’dı.

Ben Karayalçın’ın orada olmasının plansız programsız olmadığını düşünüyorum.

İmamoğlu’nun CHP’de yalnızlaştırılmaya çalışıldığı, en azından dışarıya bu şekilde yansıyan bir atmosferde seçim sonrası CHP örgütlerini eleştiren Karayalçın'ın İmamoğlu’nun yanında poz vermesi önem arz ediyor.

Programın en can alıcı noktası ise İmamoğlu’nun şu cümlesiydi:

“Toplumla sevgi bağınız kopmuşsa siyaseti bırakmalısınız”

Şu atmosferde İmamoğlu sizce kim için söyledi bu sözü?