İBB'den İstanbul depremi uyarısı. İşte en çok riskli bina bulunan 3 ilçe

Bilim insanları İstanbul'un deprem gerçeğinin artık kapıda olduğunu sıklıkla dile getirirken Türkiye'nin en büyük metropolünün depreme hazır olmadığı ise depremin kendisi kadar gerçek. Bakanlık ve İBB depreme hazırlık konusunda adımlar atarken İBB konuya ilişkin son raporu ile İstanbul'un en riskli yerlerini ortaya koydu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından ‘olası İstanbul depremi’ne ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Gökçe paylaşımında, “Olası bir depremde İstanbul’da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 30’u 1980 öncesi, yüzde 40’ı 1980-2000 arası, yüzde 30’u 2000 sonrası inşa edilmiş. Hasar görmesi beklenen her 3 binadan biri 2000 sonrası yapılmış. İstanbul genelinde yapı stoğu verileri incelendiğinde, hasar görmesi olası 207 bin binanın yüzde 95’ini oluşturan 196 bin 227 binanın Avrupa yakasında olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

BATI KORİDORU VE YOĞUN YAPILAŞMA OLAN BÖLGELERE DİKKAT

İBB’nin, İTÜ ile yaptığı işbirliği kapsamında riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçenin Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olduğunu belirten Buğra Gökçe, “İstanbul’un deprem direncini arttırmak için tüm batı koridoru ve yoğun yapılaşma olan bölgelerde özel bir ilgiye ihtiyaç olduğu görülüyor” dedi.