Prof. Ahmet Ercan ‘İstanbul depremi’ için semtleri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan büyük İstanbul depremi için tehlikeli semtleri açıkladı.

Prof. Ahmet Ercan ‘İstanbul depremi’ için semtleri açıkladı

Editör: Erhan Songür

Olası İstanbul depremi için tahminler art arda geliyor

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından İstanbul Depremi’nde riskli semtleri duyurdu. Ercan, ‘Bostancı Kırığı’na dikkat çekti.

Anadolu yakasına da dikkat çeken Ercan, “Marmaray, Yeni Cami, Patrikhane’ye dikkat” dedi.

Ercan, Twitter’dan yapmış olduğu paylaşımda şunları kaydetti:

“Anadolu yakası kıyılarını yalayarak giden ikincil Bostancı Kırığı, Çiftliköy,Tuzla”dan Bostancı’ya dek 1999’da kırdı.

Yeni depremde Bostancı- Fenerburnu- Sarayburnu- Sirkeci-Unlapani- Balat-Haliç’i kırıp, Eyüp, Alibeyköy’e uzanacaktır. Marmaray, Yeni Cami, Patrikhane’ye dikkat.”

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NACİ GÖRÜR: 5 İLÇEYİ BELİRTTİ

Prof. Dr. Naci Görür de İstanbul’da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeleri açıklamıştı.

Görür, “İstanbul’da deprem gözetildiği zaman en fazla dikkat edilecek, özen gösterilecek ilçeler arasında Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt ve bu tarihi yarımada Fatih o yöreler Zeytinburnu var. “ demişti.

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