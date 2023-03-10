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İBB’den riskli binalar için yeni yönetmelik: 5 yılda bir kontrol, sağlam binaya sertifika, olmayana sarı etiket

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul’un depreme daha hazırlıklı ve dayanıklı olması için attıkları adımları açıkladı. Buna göre; İstanbul’daki tüm yapılar 5 yılda bir kontrol edilecek. Kontrol edilen binalar sertifika alırken, güçlendirilmesi gereken binalar da sarı etiket ile işaretlenecek.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 02:37
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İBB’den riskli binalar için yeni yönetmelik: 5 yılda bir kontrol, sağlam binaya sertifika, olmayana sarı etiket

İBB’den riskli binalar için yeni yönetmelik: 5 yılda bir kontrol, sağlam binaya sertifika, olmayana sarı etiket
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda İBB Meclisi’ne sunulan İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ve İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması hakkında bilgi verdi.

Gökce, yapı güçlendirme ile belirli risk grubundaki binaların inşaat türüne göre daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerde depreme dirençli hale getirilebileceğini söyledi.

“5 YILDA BİR KONTROL, SAĞLAM BİNAYA SERTİFİKA, OLMAYANA SARI ETİKET”

Gökce, şu bilgileri paylaştı:

“Güçlendirme, bir afet anında vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramasını engelliyor.

İstanbul Yapı Güçlendirme Yönetmeliği ile riskli olduğu tespit edilen ve güçlendirilmesi mümkün olan yapılar için talep edilmesi durumunda kısmi ve tam güçlendirme izni verilecek. Güçlendirme hesap ve projeleri Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanacak.

Güçlendirme izni alan yapılar çıkartılacak İstanbul Bina Kontrol ve Muayene Esasları doğrultusunda ilgili idare tarafından 2 yılda bir kontrol edilecek.

İstanbul Bina Muayene ve Kontrol Esasları Çalışması ile daha önce atılmamış bir adım atıyoruz. İstanbul’daki tüm yapıların 5 yılda bir kontrol edilmesini sağlayacağız. Kontrol edilen binalar sertifika alırken, güçlendirilmesi gereken binalar da sarı etiket ile işaretlenecek.

Yapılarımızı güçlendirirken denetimlerimizin sıklık ve yoğunluğunu da arttırarak İstanbulumuzu afetlere daha dayanıklı, daha güçlü ve hazırlıklı bir hale getireceğiz.”

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