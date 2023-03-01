İBB'den riskli binaların yenilenmesi için sıfır faizli finansman projesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul’da deprem tedbirleri planları çerçevesinde riskli binaların yenilenmesi için Kiptaş’ı ve bankaları devreye sokarak, sıfır faizli finansman projesi ile kira desteği projesi başlatacaklarını açıkladı.

Deprem Seferberliği adıyla bugün yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra uzman ve yetkililerin yer aldığı toplantıda konuşan Çağlar, bu projeleri ‘İstanbul Yenileniyor Sıfır Faizli Finansman Projesi’ ve ‘Deprem Dayanıklılığı Sıfır Olan Binalar İçin Kira Desteği Projesi’ olarak tanımladı.

Reuters’ın aktardığına göre, yenilenme projesinde “Bankalarca kullandırılacak konut kredilerin faizlerini ödeyeceğiz” diyen Çağlar, kredi anapara üst limitinin 1 milyon lira, vadesinin de azami 10 yıl olacağını kaydetti.

2,9 MİLYAR LİRALIK BÜTÇE

İBB olarak bu proje için 2023 yılında 2,9 milyar lira bütçe ayırdıklarını söyleyen Çağlar, “Bir yılda yaklaşık 14 bin 77 konutun dönüşümünün gerçekleştirilebileceğini öngörüyoruz” dedi.

Çağlar, ayrıca şunları söyledi:

- Bu proje üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalışmaktayız ve deprem öncesi ocak başında belediye meclisine onay için sevk ettik. Ümit ediyoruz ki bu ayki meclisimizde projemiz onaylanır ve en kısa sürede hayata geçiririz.

- Riskli binalarda oturan vatandaşlarımızla evlerinin yenilenmesi konusunda Kiptaş’ı, bu dönüşümün finansmanı için de vatandaşlarımızla bankalarımızı yan yana getirme konusunda koordinasyon görevini üstleneceğiz.

- İstanbul genelinde yaptırdığımız hızlı tarama testlerinde deprem güvenliği sıfıra yakın ve kendiliğinden çökme riski taşıdığını tespit ettiğimiz 318 adet binada oturan vatandaşlarımıza kiracı ve mülk sahibi ayrımı yapmadan Bakanlık’ın belirlediği limitin üç katı kadar kira yardımında bulunacağız.