TBB ve İBB'nin kurduğu sahra hastanesi karakola çevrildi

Depremin en çok vurduğu kentlerden olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türk Tabipleri Birliği (TTB), sahra hastanesi kurdu.



Tıp doktoru ve TTB delegesi Tahsin Çınar, 23 Şubat tarihinde Twitter hesabından, hastanenin yapım aşamasına ilişkin bir fotoğrafını, "Samandağ Sahra Hastanesi’nin sadece TTB adına bizim irademizle ve İBB’nin muazzam teknik desteğiyle gece boyu kurulmasını görüyorsunuz bu fotoğrafta. Sabah burada bir hastane olacak." notuyla paylaştı.











"FAHRETTİN KOCA REKLAM YAPARSA GERÇEĞİ BİLİN"

Dün konuyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Çınar, "Bu tweetten sonra günlerce uğraştık sahra hastanesi kurduk (İlk fotoğraf zemin ve kanalizasyon sonrası çadırları kurmaya başladığımız an).Bugün hastane işlemeye başlayacaktı ki gece yarısı apar topar devlet çöktü (2. fotoğraf). Bugün Fahrettin Koca reklam yaparsa gerçeği bilin." dedi.

"EMNİYET KENDİSİNE YER YAPMAKTAN ACİZ Mİ?"

TTB delegesi Çınar, bugünkü paylaşımda ise sahra hastanesinin son durumunu paylaştı:



"Bu alan karakol olarak kullanılmaya başlanmış. Orayı ellerimizle yaptık biz halkı tedavi etmek için. Onlarca insanın emeği orada hastane kurmak içindi. Emniyet kendisine yer yapmaktan aciz mi bizim yaptığımız yeri gasp ediyor? Vali haberim yok diyor. Bezdik gerçekten."



