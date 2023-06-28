İBB’nin Feshane’deki sergisi hedefte: Geçici süreliğine ziyarete kapatıldı

Eyüpsultan’da bulunan Feshane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 22 Haziran’da ‘Art İstanbul Feshane’ adıyla açıldı.

Sanat merkezi olarak kullanılacak mekan, ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergiye de ev sahipliği yaptı.

Ancak bir grup, sergide yer alan eserler LGBT propagandası, polis düşmanlığı, cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla sergiyi protesto etmek için Feshane’nin önünde toplandı.

"BİZ BU SERGİYİ KALDIRMASINI BİLİRİZ”

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, “Buradaki sergi, bize Müslüman Türk milletine hakarettir. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım. Ekrem’i uyarıyoruz, ya bu sergiyi kaldırır ya da millet olarak biz bu sergiyi kaldırmasını biliriz” dedi.

"BÜTÜNÜ BOZMAYA GÜCÜNÜZ VE SİYASİ ÖMRÜNÜZ YETMEYECEKTİR"

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanına açık çağrımdır; Milletimizin değerlerini ve hassasiyetlerini hiçe sayarak, Feshanede yapmış olduğunuz "sanat" adı altındaki rezil etkinliğe derhal son veriniz. Bu rezaleti, manevi gölgesinde huzur bulduğumuz Eba Eyyüb el Ensari'nin kabrinin tam karşısında yapmanız daha büyük bir aymazlıktır. İstanbul maddi ve manevi müktesebatıyla bir bütündür ve bu bütünü bozmaya gücünüz ve siyasi ömrünüz yetmeyecektir."

KISA SÜRELİĞİNE KAPATILDI

Saat 10.00’da ziyaretçilere açık olan sergi, protesto nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatıldıktan sonra grubun alandan ayrılmasıyla yeniden ziyarete açıldı.