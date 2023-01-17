İBB bir ilçeye daha Kent Lokantası açıyor

İBB, ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan, başta öğrenciler ve dar gelirli çalışanlar olmak üzere İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için Avcılar’da da Kent Lokantası açıyor. Avcılar’a Kent Lokantası açılması özellikle İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencileri tarafından sevinçle karşılandı.



İMAMOĞLU: HEDEF KİTLEMİZ ÖĞRENCİLER VE İŞÇİLER

İBB Haber'de yer alan bilgiye göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinden biri olan Kent Lokantası, Şamlı Sokak'ta perşembe günü hizmete gireceği öğrenildi. Lokantaların sayısını artırmayı hedeflediklerini ve hedef kitlelerinin öğrenciler ile işçiler olduğunu Sultanbeyli'deki Kent Lokantası açılışı esnasında söyleyen İmamoğlu, "Mümkün olduğu kadar bu fiyatları koruyup insanlarımıza katkı vermek istiyoruz. İnsanlarımızın hep beraber zenginleşmesini istiyoruz." dedi.



Lokantada 4 çeşitten oluşan menü 29 liradan satılıyor. Tatlı almak isteyen vatandaşlar 36 lira ödüyor.

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