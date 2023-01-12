Ersan Şen canlı yayında geri vites yaptı. İmamoğlu hakkında görüşünü değiştirdi

Daha önceki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan Ersan Şen, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında yine İmamoğlu’nu ele aldı.

İmamoğlu’nun açtığı metrolarla hizmetini ortaya koyduğunu söyleyen Şen, “İmamoğlu tabanın adayı şu an da. Bir metro açılışı yapıyor, binlerce insan gidiyor. Metro açılışına o kadar insan gitmez. İmamoğlu aday olacak, adaylığa doğru gidiyor. Bir çağrı yapıyor, iki görüşmeye binlerce insan geliyor” diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, “İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye” demişti. Şen bu sözleri üzerine yoğun tepki almıştı.