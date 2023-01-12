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  • Ersan Şen canlı yayında geri vites yaptı. İmamoğlu hakkında görüşünü değiştirdi

Ersan Şen canlı yayında geri vites yaptı. İmamoğlu hakkında görüşünü değiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için "Ucuz kahramanlık yapıyor" diye konuşan Ersan Şen, Habertürk programına katıldı. Ersan Şen, "İmamoğlu tabanın adayıdır. Bir metro açılışı yapıyor binlerce kişi gidiyor. İmamoğlu adaylığa doğru gidiyor" dedi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 13:50
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İmamoğlu hakkında Ersan Şen canlı yayında geri vites yaptı

Ersan Şen canlı yayında geri vites yaptı. İmamoğlu hakkında görüşünü değiştirdi
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Daha önceki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan Ersan Şen, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında yine İmamoğlu’nu ele aldı.

İmamoğlu’nun açtığı metrolarla hizmetini ortaya koyduğunu söyleyen Şen, “İmamoğlu tabanın adayı şu an da. Bir metro açılışı yapıyor, binlerce insan gidiyor. Metro açılışına o kadar insan gitmez. İmamoğlu aday olacak, adaylığa doğru gidiyor. Bir çağrı yapıyor, iki görüşmeye binlerce insan geliyor” diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararı hakkında konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, “İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Cezası kesinleştiğinde 30 gün kemiksiz girecek içeriye” demişti. Şen bu sözleri üzerine yoğun tepki almıştı.

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Hamit Seki
12.01.2023 14:30
Tarih tekerrür edecek ve Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin 100. yılında Cumhurbaşkanı olarak 30 ağustos zafer bayramında Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyarak devrimi başlatacaktır.  
 
Rohan
12.01.2023 14:26
KIlıçdaroğlu düşmanları sabrımızı yeteri kadar zorladı. Kılıçdaroğlu aday olmayacaksa belediye başkanları da olmayacak ha olursa meclis pusulasına mühürü basarız başkanlığı boş geçeriz!  
 
GAGOŞ-23
12.01.2023 14:14
bu adamında bir ağzı var kırk yalanı var bunlara itibar edilmiyor ki .medyatik olmak için şov yapıyorlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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