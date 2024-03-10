İBB'nin son İstanbul anketi ortaya çıktı. Yarışın kafa kafaya gittiği ilçeler belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri’ne 21 gün kala, partilerin ve araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerin sonuçları 31 Mart’ta oluşabilecek tabloyu az çok ortaya koyuyor.

Gazeteci Fatih Portakal, 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı iddia edilen son anketi sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştı. Portakal, aynı zamanda CHP’nin yaptırdığı iddia edilen İstanbul anketini de takipçilerine aktardı.

İBB’nin yaptırdığı iddia edilen ankette AKP’nin İBB adayı Murat Kurum ve CHP'nin İBB adayı İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ilçe ilçe incelendi.

İMAMOĞLU'NUN KURUM'A KARŞI AÇIK ARA ÖNDE OLDUĞU İLÇELER

Ortaya çıkan anket sonucuna göre İmamoğlu’nun Kurum karşısında farkı en çok açtığı ilçeler; Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Ataşehir, Adalar ve Beylikdüzü olarak sıralandı. Oyların Kurum lehine olduğu ilçeler arasında ise Esenler, Güngören, Bağcılar, Kağıthane, Sultangazi ve Başakşehir yer aldı.

Anket sonucuna göre, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde iki aday arasında çekişmeli geçmesi beklenen iller ise Sancaktepe, Bayrampaşa, Tuzla, Üsküdar ve Arnavutköy olarak sıralandı.

Ankete göre ilçe ilçe oy farkı şu şekilde açıklandı:

BEŞİKTAŞ

Cumhur İttifakı: Yüzde 12,5

CHP: Yüzde 54,7

Oy farkı: Yüzde 42,2

KADIKÖY

Cumhur İttifakı: Yüzde 12,7

CHP: Yüzde 53,6

Oy farkı: Yüzde 40,9

ŞİŞLİ

Cumhur İttifakı: Yüzde 15,6

CHP: Yüzde 45,3

Oy farkı: Yüzde 29,7

BAKIRKÖY

Cumhur İttifakı: Yüzde 23,4

CHP: Yüzde 51,5

Oy farkı: Yüzde 28,1

ATAŞEHİR

Cumhur İttifakı: Yüzde 26,4

CHP: Yüzde 47,3

Oy farkı: Yüzde 20,9

ADALAR

Cumhur İttifakı: Yüzde 24,7

CHP: Yüzde 44,6

Oy farkı: Yüzde 19,9

BEYLİKDÜZÜ

Cumhur İttifakı: Yüzde 27,2

CHP: Yüzde 46,1

Oy farkı: Yüzde 18,9

KARTAL

Cumhur İttifakı: Yüzde 32,3

CHP: Yüzde 50,7

Oy farkı: Yüzde 18,4

SARIYER

Cumhur İttifakı: Yüzde 24,0

CHP: Yüzde 40,1

Oy farkı: Yüzde 16,1

BÜYÜKÇEKMECE

Cumhur İttifakı: Yüzde 29,1

CHP: Yüzde 42,7

Oy farkı: Yüzde 13,6

MALTEPE

Cumhur İttifakı: Yüzde 23,7

CHP: Yüzde 37,1

Oy farkı: Yüzde 13,4

ESENYURT

Cumhur İttifakı: Yüzde 30,7

CHP: Yüzde 39,4

Oy farkı: Yüzde 8,7

KÜÇÜKÇEKMECE

Cumhur İttifakı: Yüzde 34,1

CHP: Yüzde 41,5

Oy farkı: Yüzde 7,4

AVCILAR

Cumhur İttifakı: Yüzde 36,1

CHP: Yüzde 42,5

Oy farkı: Yüzde 6,4

SANCAKTEPE

Cumhur İttifakı: Yüzde 38,9

CHP: Yüzde 40,1

Oy farkı: Yüzde 1,2

BAYRAMPAŞA

Cumhur İttifakı: Yüzde 37,5

CHP: Yüzde 37,3

Oy farkı: Yüzde -0,2

TUZLA

Cumhur İttifakı: Yüzde 39,4

CHP: Yüzde 39,2

Oy farkı: Yüzde -0,2

ÜSKÜDAR

Cumhur İttifakı: Yüzde 41,3

CHP: Yüzde 40,6

Oy farkı: Yüzde -0,7

ARNAVUTKÖY

Cumhur İttifakı: Yüzde 36,6

CHP: Yüzde 33,9

Oy farkı: Yüzde -2,7

BEYOĞLU

Cumhur İttifakı: Yüzde 38,8

CHP: Yüzde 35,7

Oy farkı: Yüzde -3,1

ÇATALCA

Cumhur İttifakı: Yüzde 40,4

CHP: Yüzde 36,7

Oy farkı: Yüzde -3,7

ÜMRANİYE

Cumhur İttifakı: Yüzde 36,6

CHP: Yüzde 31,1

Oy farkı: Yüzde -5,5

PENDİK

Cumhur İttifakı: Yüzde 43,6

CHP: Yüzde 37,8

Oy farkı: Yüzde -5,8

SİLİVRİ

Cumhur İttifakı: Yüzde 44,0

CHP: Yüzde 38,0

Oy farkı: Yüzde -6,0

FATİH

Cumhur İttifakı: Yüzde 41,1

CHP: Yüzde 34,7

Oy farkı: Yüzde -6,4

ÇEKMEKÖY

Cumhur İttifakı: Yüzde 37,6

CHP: Yüzde 30,7

Oy farkı: Yüzde -6,9

GAZİOSMANPAŞA

Cumhur İttifakı: Yüzde 40,1

CHP: Yüzde 32,1

Oy farkı: Yüzde – 8,0

EYÜPSULTAN

Cumhur İttifakı: Yüzde 45,6

CHP: Yüzde 37,1

Oy farkı: Yüzde -8,5

BEYKOZ

Cumhur İttifakı: Yüzde 41,9

CHP: Yüzde 31,2

Oy farkı: Yüzde -10,7

ŞİLE

Cumhur İttifakı: Yüzde 45,3

CHP: Yüzde 31,1

Oy farkı: Yüzde -14,2

SULTANBEYLİ

CHP: Yüzde Cumhur İttifakı: Yüzde 42,6

27,0

Oy farkı: Yüzde -15,6

ZEYTİNBURNU

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 30,3

Oy farkı: Yüzde -17,2

BAHÇELİEVLER

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 29,5

Oy farkı: Yüzde -18,0

BAŞAKŞEHİR

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: 24,9

Oy farkı: -22,6

SULTANGAZİ

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 21,9

Oy farkı: Yüzde -25,6

KAĞITHANE

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 20,2

Oy farkı: Yüzde -27,3

BAĞCILAR

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 20,2

Oy farkı: Yüzde -27,3

GÜNGÖREN

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 19,1

Oy farkı: Yüzde -28,4

ESENLER

Cumhur İttifakı: Yüzde 47,5

CHP: Yüzde 17,3

Oy farkı: Yüzde -30,2

CHP’NİN ‘İMAMOĞLU-KURUM’ ANKETİ

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Merkezi tarafından yapıldığı öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin anketi takipçileriyle paylaştı.

ANKETE GÖRE İMAMOĞLU SEÇİMİ KAZANIYOR

Yapılan ankete göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlere göre yaklaşık 9 puan kaybetse de en yakın rakibi Murat Kurum’un 5 puan önünde seçimi kazanıyor.

Anket sonucuna göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzden 45.1’le seçimi kazanırken, Cumhur İttifakı (AKP-MHP) adayı Murat Kurum da, yüzde 40.4’le ikinci sırada seçimi kaybediyor. DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni ve İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 3.9 oy oranı yakalarken, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mehmet Altınöz yüzde 2.7 oy alıyor.

Saadet Partisi’nin adayı Birol Aydın yüzde 0.5 oy alırken, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu, ise yüzde 2.3 oy oranına sahip oluyor. Sonuçlara göre, diğer seçeneğini işaretleyenlerin oranı ise yüzde 1.3.