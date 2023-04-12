İBB’ye yine müfettiş gönderildi. Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

Odatv’de yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oluru ile Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye eğitim müfettişi Kenan Kavraz yollandı.

Yeni müfettişin 10’dan fazla konuda İBB yöneticilerinden bilgi, belge ve evrak istediği hatta bir kısım yöneticileri de ifadeye çağırdığı belirtildi.

Müfettiş Kenan Kavraz imzasıyla İBB’ye gönderilen yazıda 4 yıldır İmamoğlu’na resmi danışmanlık yapan Murat Ongun, Yiğit Oğuz Duman ve Ertan Yıldız’ın çalışan olup olmadığı, çalışan ise iş sözleşmelerinin ve görev alanlarının ne olduğu soruldu.

Müfettiş Kenan Kavraz’ın tweeter hesabındaki son paylaşımlarının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olması da İBB’deki şüpheleri artıran bir gelişme olarak yorumlandı. İBB kaynakları ‘Kimi göndereceklerini iyi biliyorlar’ yorumu yaptı.