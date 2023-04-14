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İmamoğlu'ndan Üsküdar'da İBB'nin yıkım ekibinin engellenmesine sert tepki

İstanbul Üsküdar'daki tarihi Kuşkonmaz Camisi'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin yıkımının polis ve zabıta ekipleri tarafından engellenmesine tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Polisimizi bu görüntüye mahkûm eden, bakın kim yetkiliyse; hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin bir zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 18:30
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Mahkeme kararına rağmen İBB'nin yıkım ekibi engellenmişti. İmamoğlu’ndan sert tepki

İmamoğlu'ndan Üsküdar'da İBB'nin yıkım ekibinin engellenmesine sert tepki
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Kadıköy, Kartal ve Şişli ilçelerinde bulunan bir site ve 3 apartmanın temellerini aynı anda atan İmamoğlu, Tarihi Kuşkonmaz Camisi'ndeki skandal görüntülere dair konuştu.

"POLİSİMİZİ BU GÖRÜNTÜYE MAHKÛM EDENLERİ KINIYORUM"

Üsküdar'daki Tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kaçak kafelerin mahkeme kararıyla yıkım çalışmalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından engel olunmasına değinen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tarihi caminin etrafını, benzetmek gibi olmasın; 'Bir ur gibi saran o çirkin ve baraka gibi kafeleri yıkacağız' dedim. O günden sonra hukuki işlemleri başlattık. Yıkım için tebligat yolluyoruz; pat, yürütmeyi durdurma. Bu defa yıkıma gittiğimizde ne oldu biliyor musunuz? Kafeyi kim koruyor biliyor musunuz? Polis koruyor. Polisimizi bu görüntüye mahkûm eden, bakın kim yetkiliyse; hepinizi kınıyorum. Ayıptır. Devletin bir zabıtasına karşı bir kafeteryayı koruyacak kadar akıl gitmiş. Bir bakıyoruz, AK Parti'nin aday adayı sahibi vs."

ERDOĞAN'A GÖNDERME!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenlerine göndermede bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Temelimiz gerçek, beton da gerçek... Bu beton ve atılacak temel insanlarımıza sıcacık yuvalarını teslim edecek. Hortumdan beton dökülürken demirler horon oynamayacak burada. Demirler burada sapasağlam duracak. Sizi aldatacak aklın içinde bulunduğu bir mekanizmaya asla güvenmeyin. Ya kerhendi, şöyleydi, böyleydi... Küçük detaylarda saklıdır insanların ve süreçlerin kişiliği, metodu, yöntemi... Biz işimizi ciddiye alıyoruz. Neyse doğru onu söylüyoruz."

DESTİCİ'NİN IRKÇI AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı etnik kökeni üzerinden hedef alan ifadelerine de tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Boşnak kardeşlerime laf eden aklı da buradan kınıyorum. Sadece Boşnak kardeşlerimden değil, bütün milletimizden özür dilemeli. Bizim bir vatandaşımıza bile hakaret ederek siyaset yapılamaz."

 

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