İbn-i Sina yüzyıllar önceden uyardı. Sarımsak yıllarca yanlış tüketilmiş. Mucize besinin faydalarını bitiriyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İbn-i Sina sarımsak uyarısında sarımsağın faydalarını artırmak için közlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Közlenmiş sarımsağın antibiyotik oranını artırdığı kanı yağlardan arındırdırdığı ve kolesterol seviyesini düşürdüğü bildirildi.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsak, antioksidan, antibakteriyel, antiviral, bağışıklık güçlendirici, kan şekeri düzenleyici, kemik sağlığı destekleyici, cilt sağlığı iyileştirici ve zihinsel sağlık geliştirici özelliklere sahip olabilir. Ancak, sarımsağın etkileri için daha fazla araştırma yapılması gerektiği belirtildi.

Sarımsak; Vücuda enerji verir. Bedenin dinç ve sağlıklı kalmasına yardım eder. Bu nedenle halsizlik ve kronik yorgunluğa karşı çok iyi gelir.

Sarımsağın afrodizyak etkisi vardır. Sarımsak saçlarda oluşan dökülmeyi azaltır. Sarımsak;

Kireçlenmeye karşı iyi gelir. Ayrıca sarımsağın kansere karşı koruyucu etkisi biliniyor.

SARIMSAK TÜKETİMİ UYARISI

Sarımsak tüketiminin alerji veya başka sağlık sorunlarına yol açabileceği için dikkatli olunması ve uzman doktora danışılması gerektiği vurgulandı.