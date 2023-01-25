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Cilt sorunlarını kökten çözüyor. Formülü İbni Sina’dan ünü Osmanlı döneminden geliyor

Ailesinden miras kalan formülü geliştirerek üretimine başlayan iş kadını Mine Nerezli, Arnavut kreminin hikayesini, faydalarını ve dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:15
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İbni Sina'dan gelen Arnavut kreminin cilde faydaları

Cilt sorunlarını kökten çözüyor. Formülü İbni Sina’dan ünü Osmanlı döneminden geliyor
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İHA’nın haberine göre; Ünü Osmanlı dönemine formülü İbni Sina’ya kadar uzanan Arnavut kremi, diğer adıyla aklık kremi cilt sağlığı için tercih edilen ürünlerin günümüzde de ilk sıralarında yer aldığı vurgulandı.

Osmanlı dönemindeki Balkan göçmeninde kadınlar tarafından keşfedilen ve cilde sağlığına sağladığı faydalarla ünlenen Arnavut kremi, günümüzde cilt bakımı için doğal ürün arayanların ilk tercihleri arasında yer almayı devam ettiriyor.

Annesinden miras kalan formülü geliştirip kullanımını sağlayan, aslen Makedonya Üsküplü olan iş insanı Mine Nerezli‘nin kremi Türkiye ve Azerbaycan’da ‘En kaliteli kozmetik ürün kalite ödülüne’ de layık görüldü.

OSMANLI DÖNEMİNDEN BERİ KULLANILIYOR

Arnavutların asırlık tarifi olan krem hakkında açıklamalarda bulunan Nerezli şunları belirtti:

“Arnavut kremi aslında yeni bir krem değil. Çok eski yıllardan beri hem lekeleri gidermek hem de cildi beyazlatmada kullanılan bir bakım kremidir. Kremin sağladığı faydalar uzmanlar tarafından da onaylanmış ciltteki lekeleri yok etmede sağladığı başarı sayesinde geçmişten günümüze pek çok kişi tarafından da kullanılmaya devam edilmiştir. İbni Sina’ya kadar uzandığı söylenen kremin formülü de özellikle balkan kadınlar tarafından ailelerine şifa sağlamak adına yüz yıllardır anneden çocuğa aktarılmaktadır. Bu özelliği ile birlikte de aslında bizim ayrı bir tarihi değerimiz konumundadır. Annemin çocukken nasıl yapıldığını bizzat öğrettiği ve günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirdiğim Mine Hanımın Arnavut Kremi birçok testten başarıyla geçerek Sağlık Bakanlığından da onay aldı. ‘Helal Ürün Sertifikalı’ bir krem olarak da tüketicilerle buluşmasını sağladık. Ailemizin mirasının şimdi herkese şifa bulması için ulaştırabilmek açıkçası bizi en mutlu eden ve gurur veren detay” dedi.

''CİLT PROBLEMLERİNE FAYDA SAĞLIYOR''

Kremin deride oluşan sorunlardan tahrişe kadar birçok probleme fayda sağladığını aktaran Nerezli, ''Arnavut kremi gözaltı, göz kapağı ve tüm göz çevresindeki sorunları giderebiliyor. Kırışıklıkları ve morlukları gidererek yaşlanmanın belirtilerini geciktiriyor. Krem ayrıca cildi güneşe karşı da koruyarak güneş koruyucu görevi de yapabiliyor. Sivilce, sivilce izleri, çil, leke, güneş lekesi, doğum lekesi, siyah nokta egzama, mantar ve daha onlarca cilt hastalığına da iyi geliyor'' diye konuştu.

''SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ''

İlk kullanımdan itibaren kremin etkisinin hissedilmeye başlandığını vurgulayan Mine Nerezli, ''Etkileme süresi cilt problemine göre değişiklik göstermekle birlikte kullanıcıların bir kısmında üç günlük kullanım sonunda lekelerin yoğunluğunda azalma gözlemlenmiştir. Arnavut kreminin sağladığı bu bilinirlik bizleri mutlu etse de bu kremi tercih ederken bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. İnternet üzerinden içerisinde arbutin yerine yüksek miktarda civa bulunan ve Arnavut kremi adı altında satılan sahte ürünler de bulunmaktadır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesine büyük özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

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