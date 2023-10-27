İbn-i Sina’nın kitabında yer alıyor. ‘Hayat iksiri’ olarak bilinen doğal ilacın faydaları saymakla bitmiyor

Doğa, sağlıklı kalmak için insanlara çeşitli bitki ve besinler verir. Bu bitkiler, uzun zamandır doğal hekimlik ve tedavi yöntemlerinde kullanılır.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, limon otunun stresi giderme ve balgam atma gibi yararlarının yanı sıra kalp rahatsızlıkları ve tansiyonu indirmede de faydalı olduğunu dile getirdi.

Doğa, sağlığımız için bize çok sayıda bitki ve besin sağlar. Bu bitkiler, doğal tıp ve tedavi yöntemlerinin uzun süredir bir parçasıdır.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, limon otunun stresi azaltma ve balgam çıkarma gibi özelliklerinin yanında kalp sorunları ve tansiyonu düşürmede de yardımcı olduğunu ifade etti.

Limon otunun birçok faydası haberimizde…

ZEHİRLENME VE ŞİDDETLİ KARIN AĞRISI TEDAVİSİ

Prof. Dr. Karabulut, akrep ve örümcek sokmalarına karşı Yunan mitolojisinde kullanılan bitkinin yapraklarıyla yapılan solüsyonun, potasyum nitratla birleştirilerek mantar zehirlenmesi ve şiddetli karın ağrısı, şurup haline getirilerek nefes darlığı, tuzla karıştırılarak sıraca ve ülser tedavisinde kullanıldığını yazdığını belirtti.

İBN-İ SİNA’NIN KİTABINDA YER ALIYOR

Orta Çağ modern biliminin öncüsü ve hekimlerin lideri sayılan El-Kanun Fi’t-Tıb kitabının yazarı İbn-i Sina, M. officinalis bitkisinin balgam hastalıkları ve stres hastalıklarına iyi geldiğini kaydetmiştir.

Karabulut, bitkinin beyindeki tıkanıklığı ve nefes darlığını açtığını, kalbi rahatlattığını ve ağız kokusunu giderdiğini de ekledi.

Limon otu, naneye benzeyen yapraklarıyla bilinen ve limon nanesi olarak da adlandırılan bir bitkidir.

Akdeniz ikliminin olduğu bölgeler başta olmak üzere dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde yetişir.

Bal arılarını çeken beyaz renkli çiçekler açan bu bitki, aynı zamanda oğul otu ve melisa otu isimleriyle de anılır. Bitki uygun koşullarda yetiştirildiğinde yaklaşık 1,5 metre boyuna ulaşabilir.

Limon otunun limon kokulu yaprakları farklı amaçlarla kullanılabilir.

LİMON OTUNUN SAĞLIĞA PEK ÇOK FAYDASI VARDIR. BUNLARDAN BAZILARI ŞUNLARDIR:

Limon otu, içerdiği uçucu yağlar, mineraller, vitaminler, tanenler ve lif sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Limon otu, kan dolaşımını düzenler, sinir sistemini rahatlatır, stres ve kaygıyı azaltır. Uykusuzluk, baş ağrısı, regl ağrısı gibi sorunlara iyi gelir.

Limon otu, hafızayı güçlendirir, dikkat dağınıklığını önler, unutkanlığı azaltır.

Limon otu, iltihaplanmaları iyileştirir, uçuk tedavisine yardımcı olur.

Limon otu, sindirim sistemini düzenler, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları giderir.

Limon otu, hücre yenilenmesine katkıda bulunur, cilt sağlığını iyileştirir, cilde parlaklık ve canlılık verir. Saçlarda kepek sorununu çözer, saçların daha sağlıklı görünmesini sağlar.

Limon otu, kabızlık sorununa da çözüm olur

LİMON OTU NASIL KULLANILIR?

Limon otunu kullanmanın birçok yolu vardır. En sık tercih edilen yöntemlerden biri çay yapmaktır. Bunun için kurutulmuş limon otunu aktarlardan alabilirsiniz. Bir su bardağı suya bir çay kaşığı limon otu koyarak kaynatın ve 8-10 dakika demleyin. Süzerek içebilirsiniz.

Limon otu yağını da hem cilt hem de saç bakımında kullanabilirsiniz. Bu yağı aktarlardan veya doğal ürün satan yerlerden temin edebilirsiniz. Zeytinyağı veya badem yağı gibi başka yağlarla karıştırarak maske yapabilirsiniz. Ayrıca banyo suyunuza veya odanızın havasına birkaç damla limon otu yağı damlatarak stresinizi azaltabilirsiniz.

Limon otunu yemeklerde de baharat olarak kullanabilirsiniz. Limon otunun aroması yemeklere lezzet katar. Salata soslarına, marine etlere, hamur işlerine limon otu ekleyebilirsiniz.