Sosyal medya fotoğrafını yarısı karanlık fotoğrafa çevirdi. İbrahim Kalın adı MİT Başkanlığı için geçince...

Kulislerde MİT Başkanı olarak görevlendirileceği konuşulan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medyada profil fotoğrafını değiştirdi. Kalın, yeni profil fotoğrafı olarak koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafı tercih etti.

Sosyal medya fotoğrafını yarısı karanlık fotoğrafa çevirdi. İbrahim Kalın adı MİT Başkanlığı için geçince...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Kabinede yer alacak yeni isimlerin yanı sıra yeni Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’nün de açıklanması bekleniyordu.

Ancak Erdoğan bu iki göreve hangi isimleri getirdiğini açıklamadı.

Kulislerde bir süredir MİT Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın adı geçiyor.

Kalın, iddiaların ardından sosyal medya hesabında profil fotoğrafını değiştirdi. Kalın’ın, koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafı profil fotoğrafı yaptığı görüldü.

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