Son Dakika... Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen programda yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla. Şu an ekranları başında bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Türkiye14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış, aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir.

"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür"

Milletimiz iradesiyle birlikte İstiklal ve istikbaline de sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2200 yılı aşan devlet geleneğiyle bin yılı aşan millet şuuruyla asırlara sari birlikte yaşama kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Bin yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır.14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usul usullerle yansıtan 54 milyondan fazla vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimizi her iki seçimde de ülkemize karşı sorumluluklarını bir hakkın yerine getirdikleri için ayrıca tebrik ediyorum.

"Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum"

Şahsımı bir kez daha cumhurbaşkanlığına layık gören 27.835.000 vatandaşımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan bugün göreve başlama törenimize katılarak bizleri onurlandıran devlet ve hükümet başkanlarına şahsım Ülkem ve milletim adına tekrar minnettarlığımızı ifade ediyorum. Zor günlerimizde yanımızda olan kardeşlerimizin mutlu günlerimizde de bizleri yalnız bırakmadıklarını görmekten memnuniyet duyuyorum Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle dünyanın 41 köşesindeki dostlarımızla omuz omuza yol yürümeye devam edeceğiz. Umudunu, Türkiye'nin yükselişine, ülkemizin güçlenmesine bağlamış hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla sandıkta milletimizden 2 kez güven oyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz.

"85 milyonun birliği, birlik kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan yılmadan çalışacağız"

28 milyona yakın insanımızın teveccühüne mazhar olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunların bizlere aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk yüklediğini de çok iyi biliyoruz. 85 milyon vatandaşımızla birlikte bizim için dua eden 100 milyonların da umudunu taşıdığımızı farkındayız. Nasıl bugüne kadar milletin emanetine halel getirmediği isek, İnşallah bundan sonra da canımız pahasına bu emanete sahip çıkacağız. Göreve başlama törenimizde ifade ettiğim ilkeler temelinde 85 milyonun birliği, birlik kardeşliği, refahı ve esenliği için engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Yeni kabinemiz ve geçmeden önce şimdiye kadar beraber çalıştığımız nice sorunu birlikte çözdüğümüz nice badireyi beraber açtığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

28. Dönem milletvekili olarak yüce mecliste ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız milletimize yaptıkları hizmetlerle ülkemize kazandırdıkları eserlerle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk döneminin kabine üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabbim eski kabine üyelerimizin hepsinden razı olsun diyorum.

Şimdi sizlerle Türkiye 100 yılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu