Ahmet Tatlıses'ten babası İbrahim Tatlıses'e yanıt

İbrahim Tatlıses, Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçirmiş, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses olmuştu. Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için "Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. "Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?… Hala barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti." diye konuşmuştu.

'ARTİSTLİK NEDİR BİLMEM, BENİM MESLEĞİM DEĞİL'

Babasının sözlerinin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ahmet Tatlıses ise, "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum; ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. Artistlik nedir bilmem, malum benim mesleğim değil… Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz… Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.