İbrahim Tatlıses'ten sitemkar paylaşım: Adam gününde gerek

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 25 Ağustos’ta Bodrum’da trafik kazası geçirmişti. Tatlıses’in bir süredir küs olduğu oğlu Ahmet Tatlı, haberi alır almaz olay yerine koşmuştu. Yaşananların ardından Tatlıses’in oğlu için, “Şov yaptı gitti artist” dediği ileri sürüldü. Tatlıses son sosyal medya paylaşımında ise sitemkâr bir yorum daha yaptı.

Tatlıses daha sonra ise yine oğluna kızgınlığını ifade ederek “Beni İdo kurtardı” yorumunu yapmıştı.

Bu ifadeler gündemdeyken bir yandan da ünlü türkücü ‘Geçmiş olsun’ ziyaretlerini kabul ediyordu. Babasının bu açıklaması sonrası sessizliğini bozan Ahmet Tatlı ise "Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum, ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. 'Artistlik' nedir bilmem, malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz. Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağduyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından İbrahim Tatlıses'in son paylaşımı dikkat çekti.

Alçılı ayağının fotoğrafını paylaşan Tatlıses "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne,? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" dedi.

Tatlıses’in bu sözleri kime söylediği merak konusu oldu.

