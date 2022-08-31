İbrahim Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli'nin zor anları. Milyonluk arabasını son anda kurtardı

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, az kalsın bir anlık dalgınlığının kurbanı oluyordu. Şefkatli yaşadığı o dalgınlığa ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Yasemin Şefkatli dün eve geldiği sırada aracına yönelen köpeği Mila Yasemin Şefkatli'yi korkuttu.

Köpeği kaçmasın diye hızla arabadan inen Şefkatli, el frenini çekmeyi unuttu.

Milyonluk otomobilin geri geri kaydığını fark eden Yasemin Şefkatli, hemen müdahale etti.

Yasemin Şefkatli, kameraya yansıyan o anları Instagram sayfasında paylaştı.

Şefkatli, kayınpederi İbrahim Tatlıses’in geçirdiği trafik kazası nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını söyledibelirterek “Zor günler geçirdik ama çok şükür sorunsuz bir şekilde geride kaldı. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Her şeyin başı sağlık.” diye konuşmuştu.