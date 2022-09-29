Oryantal Didem Kınalı'dan İbo Show itirafı. İbrahim Tatlıses'in gözde oryantaliydi

İbo Show'un oryantallerinden Didem Kınalı, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu ve itirafıyla dikkat çekti.

Armağan Çağlayan'ın "Siz İbo Show'un her bölümünde var mısınız?" sorusuna Didem Kınalı “Aslında oluyor ama bazen montajda atıyorlar, bazen Ramazan'a denk geliyor ya da daha özel günlere geliyor diye koymuyorlar diye düşündüm ben açıkçası da sebebini de sormadım" dedi.

Didem Kınalı her hafta çekimlere gittiğini de söyledi ve sözlerini şöyle devam etti: "İnsan da garip oluyor ya izliyorsun, birazdan çıkacağım şimdi çıkacağım. Var mıyım? Artık bunu demeye başladım. Bakıyorum ses gelmeyince ben hiç karışmıyorum sonrasında kendim VTR'de görmem gerekiyor."