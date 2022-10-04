İbrahim Tatlıses acı haberi paylaştı: ''Mekanın cennet olsun''

İbrahim Tatlıses, kuzeni Halil Tatlı'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses "Mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im" dedi.

"GÖZÜMÜN NURU HALİL'İM"

İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımda, "Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekanın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im..." ifadelerine yer verdi.