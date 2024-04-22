İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar sosyal medyayı salladı

Hüseyin Tatlı, fotoğraflara "Kız babası olmak böyle bir şey ama bu sefer biraz abartıldı" şeklinde esprili bir yorum ekledi. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Tatlı'nın bu paylaşımı, beğeni ve yorumlarla dolup taştı.

Yorum yapanlar arasında "İbrahim Tatlıses bunu görmesin", "Çok güzel olmuş", "Benim de kızım var, bu hissi çok iyi anlıyorum", "Evlatla yaşanan anlar bu dünyadaki en değerli servettir", "Hüseyin Abi, sen efsane olmuşsun" gibi ifadeler yer aldı.

Instagram filtrelerinin ötesinde: Fırçalarıyla büyü yaratan 7 Türk makyaj sanatçısı…

1. Fezi Altun

Fezi Altun, doğallığı sihirli dokunuşlarla buluşturarak hayranlık uyandırıyor. Şimdiye kadar Adriana Lima, Didem Soydan, İrem Sak, Ebru Şallı, Danla Biliç, Ezgi Mola, Demet Evgar, Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya gibi ünlülerin projelerinde tercih edilen makyaj sanatçısı oldu.

Eğer üç dilek hakkımız olsaydı, birini Fezi'nin favori ürünlerini öğrenmek için kullanırdık. Her cilt tipine uygun, temizlikten nemlendirmeye, aydınlatıcıdan kaş kalemine kadar mükemmel önerileriyle Fezi'yi takip etmek, bizi gençleştiriyor ve güzelleştiriyor. Anlatımındaki tatlılık ise "Fezi, sen cennetten çiçek mi topluyorsun?" dedirtiyor.

Nişantaşı'ndaki yeni stüdyosu Fezi Altun Beauty Studio'da, cilt bakımından tırnak sanatına, gelin makyajından saç tasarımına kadar bir güzellik müzesi yaratarak, herkese daha erişilebilir bir güzellik anlayışı sunuyor.

2. Seçkin Süngüç

Seçkin Süngüç, hem makyajda hem de sahnede sanatsal bir yeteneğe sahip. Yaratıcılığı ve parlak fikirleriyle, sahne makyajında bile sakin ve yaratıcı bir atmosfer oluşturuyor.

3. Ali Rıza Özdemir

Dünyaca ünlü markaların makyaj tasarımcısı olan Ali Rıza Özdemir, yeni ürünlerle mükemmelliği yakalıyor. Ünlülerin ironik makyajlarının arkasındaki imza ona ait.

4. Melis İlkkılıç

Instagram'da her temaya uygun makyajlarıyla dikkat çeken Melis İlkkılıç, Burcu Esmersoy, Arzum Onan, Hazal Kaya, Sıla, Defne Samyeli, Buse Terim gibi ünlülerin projelerindeki sihirli dokunuşlarıyla tanınıyor. Ayrıca kızı Elis'in tatlı anlarını paylaşarak takipçilerinin kalbini kazanıyor.

5. Hamiyet Akpınar

Hamiyet Akpınar'ın makyaj stilini, uyguladığı bronzer ve nude ruj teknikleriyle tanıyabilirsiniz. Ünlülerin sahne ve düğün makyajlarını ölümsüzleştiren işleriyle tanınan bir stil yaratmıştır.

6. Alp Kavasoğlu

Alp Kavasoğlu, hem stil sahibi hem de makyaja yakışan bir vizyoner olarak biliniyor. Makyaj, stil ve güzellik hakkındaki değerli ipuçlarıyla takipçilerine ilham veriyor.

7. Alev Karslı

Alev Karslı, dünyaca ünlü bir makyaj markasının baş artisti olarak tanındı ve kariyerine bu şekilde devam etmektedir.