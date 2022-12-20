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Bitmek bilmeyen ağrıların nedenini İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Doğan, kronik yorgunluk sendromu hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 14:06
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İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı: Geçmeyen kas ağrılarının sebebi kronik yorgunluk sendromu olabilir

Bitmek bilmeyen ağrıların nedenini İç Hastalıkları Uzmanı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; İç Hastalıkları (Dâhiliye) Kliniği’nden Uzm. Dr. Mustafa Doğan, kronik yorgunluk sendromunun sebebinin hala net olarak bilenemediğinin altını çizdi. 

Doğan, “Kronik yorgunluk sendromu sebebi net olarak hala bilinemeyen, genelde dinlenmekle geçmeyen 6 aydan uzun süren yaygın kas eklem ağrısı, isteksizlik, bazen iştahsızlık bazen aşırı yeme, baş ağrısı, kilo kaybı ya da kilo alma gibi genel şikâyetlere yol açan kronik hastalıktır” ifadeleri kullandı.

Doğan açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:

“Genelde dinlenmekle geçmeyen 6 aydan uzun süren yaygın kas eklem ağrısı, isteksizlik, bazen iştahsızlık bazen aşırı yeme, baş ağrısı, kilo kaybı ya da kilo alma gibi genel şikâyetlere yol açan kronik hastalıktır”

Kronik yorgunluk sendromu belirtilerini şu açıklayan Uzm. Dr. Mustafa Doğan şu ifadeleri kullandı:

“Sürekli bitkinlik ve uyku halinde bulunmaktan başlayan rahatsızlıklarla birlikte, yorgunluk hissi bariz bir romatizmal hastalığa bağlı olmayan kas ve eklem ağrıları ve bu ağrıların insanın günlük aktivitelerini kısıtlayacak kadar şiddetli olmasına kadar etkileyen bir hastalık durumudur. Boğaz ağrısı, karın ağrısı, enerji kaybı, mide bulantısı ve bazen kusma gibi rahatsızlıklar da görülmektedir. Sese, gürültüye, ışığa, çevresel faktörlere karşı aşırı duyarlılık, unutkanlık ve bilişsel performansta düşüşte eşlik eden konsantrasyon eksikliğine kadar etkileyebilir. Uyku düzeninde ve kalitesinde bozukluklar, fazla uyuma, uykuya dalamama, sabah saatlerinde uyuklama hali yaşanabilecek durumlar arasında yer alabilir. Bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi ve sık hastalık hali, bağırsak düzeninde bozukluk ishal ya da kabızlık bir diğer belirtiler içerisindedir. İş yaşamına ve sosyal hayata karşı olumsuz tutumlar, başarıda azalma, sürekli huzursuzluk, depresyon veya sersemlik hissi yaşamak beraberinde gelen sıkıntılardır”

“TEDAVİNİN AMACI HASTAYI DAHA AKTİF HALDE TUTMAK VE YORGUNLUĞU AZALTMAKTIR”

Tedavi yollarından bahseden Uzm. Dr. Doğan, “Tedavinin amacı her zaman hastayı daha aktif halde tutmak ve yorgunluğu azaltmaktır. Ağrı yoğun olduğunda ağrı kesiciler alınabilmektedir. Eşlik eden vitamin eksiliği ya da kemik erimesi varsa o da tedavi edilmelidir. Glütensiz diyet gibi enflamasyonu azaltan diyetler de işe yaramaktadır. Bazen psikiyatri, fizik tedavi, dâhiliye, romatoloji, diyetisyenlik gibi bölümlerin multidisipliner yaklaşımı gerekir. Kronik yorgunluk sendromu yaşayan hastalar aktif bir sosyal yaşam için teşvik edilir. Stres azaltma ve rahatlama teknikleri kronik ağrı ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca beden sağlığı ve fiziksel aktivitelerin ihmal edilmemesi de son derece önem taşır. Genelde, yorgunluğun fazla hissedildiği günlerde çok ağır egzersizlerden kaçınılması önerilir. Nöral terapi adı verilen tamamlayıcı tedavi yöntemi de kullanılmaktadır. Nöral terapi, vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlayan sistemleri harekete geçiren bir yöntemdir. Nöral terapi tedavisinde tespit edilen bazı odaklar incelenip, o bölgelere enjeksiyon yapılır ve sonuçta kronik ağrı ve yorgunluğu baskılayabilir. Ozon tedavisi de denenebilir” açıklamasında bulundu.

“HAREKETSİZLİK SONUCU OLUŞAN YORGUNLUĞA DİKKAT EDİLMELİ”

Kronik yorgunluk sendromunda teşhis koyma sürecine değinen Uzm. Dr. Doğan, “Kronik yorgunluk sendromu tanısını koyduracak özel bir test yoktur. Yorgunluk sebebi olabilecek diğer klinik durumlar dışlandıktan sonra tanı konulur. Kronik yorgunluk sendromu tanısı koymak için tıbbi hikâye, fizik muayene, ruhsal durumun ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi gerekir. Klinik olarak değerlendirilmiş, tanımlanamayan devamlı veya tekrarlayan yorgunluğun yeni veya bilinen bir zamanda başlaması yani yaşam boyunca olmaması, devam eden bir hareketlilik sonucu olmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel yaşam aktivitelerinde belirgin azalmaya yol açması kronik yorgunluk sendromunu akla getirir” ifadelerini kullandı.

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