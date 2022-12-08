�iddetli ba� a�r�lar�n�z bu y�ntemlerle tarihe kar��acak

tv100��n haberine g�re; Stresli ya�am s�renlerde, kad�nlarda ve altta yatan bir hastal��� bulunan ki�ilerde daha s�k g�r�lece�i biliniyor. Ba� a�r�s� toplumda en s�k g�r�len �ik�yetlerin ba��nda geldi�i vurguland�. Neredeyse her insan hayat�n�n bir d�neminde ba� a�r�s� hissetti�i biliniyor.

Ba� a�r�s� en iyi ihtimalle y�lda birka� kez ortaya ��kabilir. Peki, ba� a�r�s�na iyi gelen y�ntemler nelerdir?

BA� A�RISI ���N TEDAV� Y�NTEMLER݅

-Ba� ve boyun b�lgesine masaj yapmak

-Karanl�k ve sessiz bir odada dinlenmek

-Y�r�y�� yapmak

-Ba��n�za s�cak veya so�uk paketler uygulamak

-Germe egzersizleri yapmak

-S�v� eksikli�i ba� a�r�s�na neden oluyor

Susuz kald���n�zda, beyniniz ve v�cudunuzdaki di�er dokular b�z�l�r. Beyniniz k���ld�k�e kafatas�ndan uzakla��r, sinirlere bask� yapar ve a�r�ya neden olur. Hafif dehidrasyon bile ba� a�r�s�na neden olabilir. Su ve di�er s�v�lar� i�ti�inizde, beyin eski boyutuna kadar �i�er ve a�r� gider.

V�cudumuz yeterince s�v� almad���nda dehidrasyona ba�l� bir ba� a�r�s� olur. Hafif dehidrasyon bile ba� a�r�s�na neden olabilir. Genellikle, di�er dehidrasyon semptomlar� (yorgunluk, ba� d�nmesi, a��r� susama ve a��z kurulu�u gibi) ba� a�r�s� a�r�s�yla birlikte ortaya ��kar. Dehidrasyon ba� a�r�lar� genellikle su i�mek ve dinlenerek ge�er. �iddetli s�v� kayb� belirtileriniz varsa (konf�zyon veya ba� d�nmesi gibi) hemen t�bbi yard�m al�n.