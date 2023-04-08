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Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 elenen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin 10 milyon takipçili hesabından yaptığı "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" paylaşımı yüzünden disiplin kuruluna sevk edildi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:22
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Icardi başını belaya soktu

Yılın soygunu paylaşımı Icardi'yi yaktı
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Icardi Başakşehir maçının ardından hakem kararlarına adeta isyan etti.

Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından maçın tartışmalı pozisyonlarını paylaşıp ağır göndermede bulundu.

Icardi'nin instagramdaki hikayesi ses getirirken yıldız golcü, pozisyonlarla ilgili paylaşımının altına, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" yazdı.

PFDK ACIMADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elendikleri çeyrek final maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan açıklamasından dolayı “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'da dün de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıklamıştı.

 

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