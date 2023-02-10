Mauro Icardi'den depremzede gence jest

Kahramanmaraşlı depremden 87 saat sonra enkaz altından kurtarılan bir genç tedavi görürken yatağından Galatasaraylı Mauro Icardi'nin gol sevincini yaparak poz verdi.

Genç depremzede Arjantinli yıldızın formasını istedi

Arjantinli golcü, bunu görünce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve şu cevabı verdi:

"Küçük Kadir umarım yakında görüşürüz böylece formamı sana hediye edebilirim ve sana kocaman sarılabilirim"