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Galatasaray penaltı kazandı: Icardi Trabzonspor'a golü attı

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 20:24
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Icardi penaltıdan attı: 2-1

Galatasaray penaltı kazandı: Icardi Trabzonspor'a golü attı
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51. dakikada Galatasaray penaltı kazandı! Trabzonsporlu Trezeguet'nin, Yunus Akgün'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

VAR incelemesi sonunda sonuç değişmeyince topun başına Icardi geçti.

Topu ağlara gönderen Icardi, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Bu arada Gaşatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Lucas Torreira, riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı.

Görüntü bein Sports'tan alınmıştır.

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Şükrü yağmur
5.02.2023 21:17
Ayağa basıyor hala konuşuyor ceza sahasında düş yeter diye ya futbol bilmez ya göz de sıkıntı var. Yadaaa fenerlidir  
 
Baki
5.02.2023 21:10
Helal sana Halil koçum hakkını ver  
 
Brt69
5.02.2023 20:32
Gs için ceza sahasında biri düşmesi penaltı için yeterli.  
 
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