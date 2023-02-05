Galatasaray penaltı kazandı: Icardi Trabzonspor'a golü attı

51. dakikada Galatasaray penaltı kazandı! Trabzonsporlu Trezeguet'nin, Yunus Akgün'e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

VAR incelemesi sonunda sonuç değişmeyince topun başına Icardi geçti.

Topu ağlara gönderen Icardi, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.



Bu arada Gaşatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Lucas Torreira, riske edilmemek için ikinci yarının başında oyundan alındı.

Görüntü bein Sports'tan alınmıştır.