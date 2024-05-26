Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray kutlamalarına katıldı

Süper Lig’in son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadı’ndan 3-1’lik zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar 102 puana ulaşarak 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler sahaya girerek şampiyonluklarını kutlamaya başlarken İstanbul’da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray’ın Florya’daki şampiyonluk kutlamalarına katılan Fenerbahçeli bir genç sözleri ile herkesi şok etti.

Oluşan bu ilginç tablo hakkında konuşan genç taraftar "Biz şampiyonluk ve kutlama göremiyoruz. Bari buraya gelelim dedik” ifadelerini kullandı.

Genç taraftar daha sonra kameraların karşısına bir daha geçerek, “Valla kaptırdık kendimizi, 10 yıldır şampiyonluk göremiyorduk. Şampiyonluk hasretini böyle geçiriyoruz bizde” dedi.