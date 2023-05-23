Icardi şarkıcı Simge Sağın'a ''kusura bakma'' dedi. 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, attığı goller ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. İcardi, iç sahada attığı gollerden sonra stadyumda çalan "Aşkın olayım" şarkısını seslendirdi.

Icardi şarkıcı Simge Sağın'a ''kusura bakma'' dedi. 'Aşkın Olayım' şarkısını söyledi

Yaptığı paylaşımda Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum" ifadelerine yer verdi.

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Icardi'nin attığı gollerden sonra stadyumda çalınan şarkı, sosyal medyayı kasıp kavurmuş durumda... Arjantinli yıldız, şarkıyı söylerken çektiği anları sosyal medya hesabından paylaştı ve ünlü sanatçıyı etiketledi.

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"KUSURA BAKMA SENİN SÖYLEDİĞİN GİBİ DEĞİL"

Paylaşımına Simge Sağın'ı da etiketleyen Icardi, "Kusura bakma senin söylediğin gibi değil, Galatasaray taraftarı gibi deniyorum" ifadelerini kullandı.

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