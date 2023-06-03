Simge Sağın Galatasaray’a ‘evet’ dedi. Icardi bayram edecek

Galatasaraylı Mauro Icardi'yle özdeşleşen Aşkın Olayım isimli şarkıyı seslendiren Simge Sağın'dan Galatasaray taraftarlarını sevindirecek bir haber geldi. Ünlü şarkıcı Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına katılacak.

Simge Sağın Galatasaray’a ‘evet’ dedi. Icardi bayram edecek

Editör: Ersoy ÖZDEM

Beşiktaş aşkıyla bilinen Simge önceki akşam Turkcell Vadi’de Atlantis Yapım organizasyonu ile verdiği konserde sürpriz bir açıklama yaptı.

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‘Aşkın Olayım’ şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılması için aldığı daveti kabul ettiğini söyledi.

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Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe derbisinden sonra yapacağı şampiyonluk kutlamasına şarkıcı Simge Sağın da katılacak.

Beşiktaşlılığı ile bilinen Simge, Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını söyleyecek.

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