Icardi’den Real Madrid kararı. Menajerine talimatı verdi

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Icardi’den Real Madrid kararı. Menajerine talimatı verdi
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Real Madrid’den gelen transfer teklifine yanıtını verdi.

Galatasaray’ın yıldızı Icardi için Real Madrid iddiaları Sarı Kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Premier Lig takımlarının da peşinde olduğu Icardi’nin, sezon sonuna kadar Galatasaray formasını giymeye devam edeceği öğrenildi.

GALATASARAY’DA KALMAYA KARARLI

Arjantin’in önde gelen medya kuruluşu BolaVIP Real Madrid’le görüşen ve bunu da açıklayan temsilcisi aracılığıyla İspanyol devine kapısını aralayan Icardi’nin, bu sezon Galatasaray’da kalmak istediğini menajerine bildirdiğini yazdı.

Arjantinli yıldız görüşmelerin durdurmasını talep etti.

ANCAK SEZON SONU İÇİN KAPI AÇIK

Icardi, Galatasaray’la 2026 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyi imzalamıştı.

Yıldız oyuncu şu anda bu sözleşmeye sadık kalmayı düşünüyor.

Ancak takımının reddedemeyeceği kadar cazip bir teklif gelirse durum değişebilir.

GALATASARAY’DA VE İSTANBUL’DA MUTLU

Haberde Icardi’nin Galatasaray’da keyifli bir hayat sürdüğü belirtildi.

Icardi, ailesiyle birlikte mutlu olduğunu, takımıyla ve hocasıyla uyumlu olduğunu söyledi. Bu sezonu İstanbul temsilcisiyle bitirmek istediğini menajerine ifade etti.

Arjantinli yıldız olası teklifler için sezon sonunu beklemesini istedi.

Icardi’nin teklifleri seçici bir şekilde değerlendirdiği, menajerine tercih ettiği takımlar ve rakam konusunda bir alt sınır belirlediği, bunun dışındaki tekliflere ilgi göstermediği de vurgulandı.

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