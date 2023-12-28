Icardi kadro dışı kaldı. Şansal Büyüka yılın 11'ini açıkladı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe zirvede yalnız kalırken en yakın takipçileri Trabzonspor ise 14 puan geriden ezeli rakiplerini takip ediyor.

Büyüka Süper Lig’de yılın takımını seçerken Galatasaray taraftarının sevgilisi Icardi’yi kadroya almadı.

Yılın 11’inde Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular dışında bir tek Kayserispor’dan Thiam yer aldı.

Kalede Muslera’ya görev veren Şansal Büyüka, Galatasaray’dan Abdülkerim, Sacha Boey ve Torreira’yı yılın takımına seçti.

Fenerbahçe’den ise tam 6 futbolcu Şansal Büyüka’nın 11’inde kendine yer buldu.

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA’NIN İLK 11’İ