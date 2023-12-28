Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Dzeko Icardi hakkında konuştu. Ligde gerginlik yaşamışlardı

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Dzeko Icardi hakkında konuştu. Ligde gerginlik yaşamışlardı
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Süper Kupa derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig derbisinde ortaya konan futboldan çok fauller ve yaşanan tartışmalar konuşulmuştu. Bunlardan biri de Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasındaki gerginlikti. İki dünyaca ünlü yıldız maç içinde birbirleriyle sözlü diyalog yaşamıştı. Hatta Bosnalı yıldız karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya cevap vermişti.

FABRİZİO'YA KIZMIŞTI
Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin" demişti.

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU
Süper Kupa derbisi öncesi düzenlenen basın toplantısında Edin Dzeko vardı. Karşılaşma ile ilgili düşüncelerini açıklayan Bosnalı futbolcuya, Mauro Icardi ile yaşadığı tartışma da soruldu. Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY'A SAYGI DUYUYORUZ
"Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyi oynayacağız. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Bizler için en büyük motivasyon kupa. Tek düşüncemiz kupayı havaya kaldırmak."

SAHADA OLAN SAHADA KALIR
"Mauro Icardi konusuna gelince... Sahada olan sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır. Olaylar futbolun bir parçası. Her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır, arkadaşlık devam eder."

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