Icardi'ye Süper Kupa maskesi. Özel tasarım yapıldı

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Icardi'ye Süper Kupa maskesi. Özel tasarım yapıldı
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Icardi’nin Süper Kupa maçında oynayıp oynayamayacağı belli oldu.

Fenerbahçe derbisinde göz altında morarma meydana gelen Icardi Arabistan’daki maçta takımını yalnız bırakmayacak.

Süper Kupa mücadelesinde Icardi maske ile sahaya çıkacak.

Son dönem performansı üzerinden tartışılan Icardi’nin sağlık ekibine oynamak istediğini belirtmesi üzerine özel bir maske hazırlandı.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası penaltı pozisyonuyla gündemden düşmeyen Icardi böylece Riyad’daki finalde forma giyebilecek.

Makyaj kapatma yönetimiyle eşi Wanda Nara’nın Icardi’nin gözündeki morluğu kapatması gündem olmuştu.


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