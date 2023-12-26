Icardi için saçını kırmızıya boyayan Ümit Özat Dzeko’yu hedef aldı

Derbide Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile yaşadığı gerilimden dolayı Dzeko’yu hedef alan Ümit Özat gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin golcüsü Dzeko’nun Icardi ile maç içinde fazla uğraştığını belirtirken golcü oyuncu hakkında çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.

İŞTE ÖZAT’IN SÖZLERİ:

Dzeko’ya demişler ki.

Bak Icardi ile dalaş kavga et.

Yıldız ol.

Fenerbahçelilerin kalbinde taht kur.

Net.

Bunun başka bir izahı yok.

ICARDI YÜZÜNDEN SAÇINI KIRMIZIYA BOYATMIŞTI

Ümit Özat geçen sezen Icardi’yi hedef alarak, “Icardi 20 gol atsın, Allah çarpsın saçımı sarı kırmızıya boyarım” açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı Ankaragücü maçında 2 kez fileleri havalandırarak gol sayısını 21'e çıkaran Icardi sosyal medyadan Özat'ın verdiği sözü yerine getirmesini istemişti.

Icardi paylaşımında, “Sözünün arkasında duran bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı-kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Ümit Özat da canlı yayında saçlarını kırmızıya boyatmıştı.