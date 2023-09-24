İçimizdeki İrlandalıları hemen temizleyelim

Sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesini, “Seçimde yapılan manipülasyon en az %10’dur. Seçim çalınmıştır” diye değerlendirdi.

İşte Öz’ün cumhurbaşkanlığı seçimi değerlendirmesi:

“21 yıldır yaşananları olağan bir siyasi süreç olarak kabul ederseniz çok yanılırsınız.

AKP, alıştığımız manada bir siyasi parti değil bilakis İhvancı geleneğin temsilcisi olan içgüdüsel reflekslere sahip Atatürk ve laik Cumhuriyet karşıtı bir partidir.

Şimdi soruyorum sizlere;

-Böyle bir iktidar yıllardır harcadığı onca emeği bir hamlede çöpe atar mı dersiniz?

-Kurgulamadığı ve kazanamayacağı hiçbir seçimi yaptırır mı dersiniz?

-Karşısında muhalefet yapanları karalamadan, itibar suikastı yapmadan, birbirlerine düşürmeden, bölmeden, yıpratmadan bırakır mı dersiniz?

En büyük korkuları elbette ki Atatürkçü seçmen kitlesini arkasına almış olan CHP ve sağ cenahı da etrafına toplayarak partisinin oyunu ikiye katlamayı beceren Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Geçmişini çok iyi bildiğim ve bürokrasi kademelerinde eş zamanlı görev yaptığımız Sayın Kılıçdaroğlu yeterli devlet tecrübesi olan samimi, dürüst, özverili ve mütevazı bir insandır.

Tüm karşı çıkmalara rağmen Sayın Meral Akşener ve çalışma arkadaşlarına göstermiş olduğu özveri tarihe not düşülecek niteliktedir ve devlet adamı olmanın önemli bir göstergesidir.

-Aksi halde %10’a erişen ilave bir oyu merkez sağdan devşirmek hayal olurdu!

Millet İttifakı %48 gibi bir ivmeyi yakalamıştır.

-Burada Sayın Kılıçdaroğlu’nun örnek alınması gereken başarısını bir başarısızlık gibi gösterirken astronomik bir ekonomik imkân, orantısız bir devlet gücü, milyonlarca ithal oy desteği ve her türlü sandık oyunuyla kaybedilmiş bir seçimi manipüle ederek alan AKP’yi başarılı gibi göstermek büyük bir haksızlıktır.

Seçimde yapılan manipülasyon en az %10’dur ve bu rakamda Sayın Kılıçdaroğlu’nun aslında seçimi minimum %55’le kazandığı manasına gelmektedir.

Özetle seçim çalınmıştır.

Türkiye’nin köklü bir partisinin genel başkanının partisini ve önderliğini yapmış olduğu bir ittifakı temsilen Cumhurbaşkanı adayı olmasından daha doğal ne olabilir ki?

Asıl doğal olmayan ve anormal olan vefa duygusu içinde olup destek vermesi gerekirken itibar suikastı yaparak daha başından AKP’nin değirmenine su taşıyanların yaptıklarıdır.

Proje ve tehlike çok büyüktür, lütfen aklımızı başımıza alalım ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun da ifade ettiği gibi bu kez altılı değil gerekirse 16’lı bir ittifak yapalım ve ülkede rejim değişikliği yaparak Siyasal İslam Cumhuriyeti kurmak isteyen zihniyete hep birlikte dur diyelim.

İçimizdeki İrlandalıları hemen temizleyerek %100 yerli ve milîi bir ittifak kuralım…”

Değerli okurlarım,

Zafer Partisi ile ATA İttifakı’nın da paydaşı olan AP’nin liderinin bu sözlerini “ittifak yapmazsanız Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürersiniz” çağrıma ilk yanıt olması açısından önemseyerek yazıma aldım.

Bakalım %100 yerli ve millî ittifak kurulabilecek mi?