Uyuşturucuyla yakalanan İBB aracı Albayraklara ait çıkmıştı. Olayla ilgili 83 içeriğe erişim engeli getirildi.

Albayrak Grubu'na ait, İBB'ye çalışan cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken Adana'da yakalanmıştı. Konuya ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

Aracın, İBB'ye ait olduğu söylenip belediye hakkında linç kampanyası başlatılmak istenmiş ancak daha sonra aracın Albayrak şirketine ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB için çalışan ve içinde uyuşturucu bulunan cenaze aracının, Albayrak ailesinin damadının şirketine ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili 74'ü haber olmak üzere 83 içeriğe, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli tutuklanmıştı.