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  • Uyuşturucuyla yakalanan İBB aracı Albayraklara ait çıkmıştı. Olayla ilgili 83 içeriğe erişim engeli getirildi.

Uyuşturucuyla yakalanan İBB aracı Albayraklara ait çıkmıştı. Olayla ilgili 83 içeriğe erişim engeli getirildi.

İçinde uyuşturucu bulunan İBB aracının Albayraklara ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili birçok habere erişim engeli getirildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:05
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İçinde uyuşturucu bulunan İBB aracının Albayraklara ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili birçok habere erişim engeli getirildi

Uyuşturucuyla yakalanan İBB aracı Albayraklara ait çıkmıştı. Olayla ilgili 83 içeriğe erişim engeli getirildi.
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Albayrak Grubu'na ait, İBB'ye çalışan cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken Adana'da yakalanmıştı. Konuya ilişkin haberlere erişim engeli getirildi.

Aracın, İBB'ye ait olduğu söylenip belediye hakkında linç kampanyası başlatılmak istenmiş ancak daha sonra aracın Albayrak şirketine ait olduğu ortaya çıkmıştı.

İBB için çalışan ve içinde uyuşturucu bulunan cenaze aracının, Albayrak ailesinin damadının şirketine ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili 74'ü haber olmak üzere 83 içeriğe, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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Abidin
3.11.2022 15:45
Niye kine?  
 
Türkçü Mehmet Aydın
3.11.2022 15:33
Gerçekleri sansürle kapatacaklarını zannediyorlarsa, yanılıyorlar. İBB'ye kurulan kumpas ortaya çoktan çıktı.  
 
Memet42
3.11.2022 15:27
Hayatın gerçekleri,  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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