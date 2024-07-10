İçinde yolcusuyla sele kapılan aracı vatandaşlar kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İçinde yolcusuyla sele kapılan aracı vatandaşlar kurtardı

Kütahya'nın Domaniç-İnegöl yolunda sağanak yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Araç, heyelanlı bölge yakınlarında yoğun yağış nedeniyle sürüklenirken, vatandaşlar sürücüyü kurtarmak için seferber oldu.

Kütahya'nın Domaniç-İnegöl yolunda şiddetli sağanak yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Heyelanlı bölge yakınlarında aniden bastıran yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun sağanak nedeniyle oluşan sel, kontrolden çıkan bir aracı yol kenarından alarak sürüklemeye başladı.

Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, sele kapılan aracı ve içindeki sürücüyü fark ederek hızla yardıma koştu. Vatandaşların yoğun çabaları sonucu, sürücü sel sularından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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