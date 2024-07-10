Kraliyet atını rahatsız edip İngiliz vatandaşı iten YouTuber gözaltına alındı

İngiltere'de kraliyet ailesine ait bir atı rahatsız eden bir YouTuber, vatandaşları tepkisini çekti ve kısa sürede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Londra'nın ünlü Buckingham Sarayı yakınlarında meydana geldi. YouTuber, kraliyet atının yakınında çekim yaparken hayvanı rahatsız etti ve bu durum çevredeki İngiliz vatandaşlarının tepkisine yol açtı.

Tepki gösteren bir İngiliz vatandaşı, YouTuber'a sakin olmasını ve hayvanı rahatsız etmemesini söyledi. Ancak, YouTuber vatandaşın uyarılarına aldırış etmeyerek, kendisine tepki gösteren kişiyi itti. Bu hareket, çevredeki diğer vatandaşların da dikkatini çekti ve olay kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden güvenlik güçleri hızla müdahale ederek YouTuber'ı gözaltına aldı.