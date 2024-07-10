Kraliyet atını rahatsız edip İngiliz vatandaşı iten YouTuber gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Kraliyet atını rahatsız edip İngiliz vatandaşı iten YouTuber gözaltına alındı

İngiliz kraliyet atını rahatsız eden bir YouTuber, kendisine tepki gösteren İngiliz vatandaşını itince kısa sürede müdahale edilip gözaltına alındı.

İngiltere'de kraliyet ailesine ait bir atı rahatsız eden bir YouTuber, vatandaşları tepkisini çekti ve kısa sürede güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, Londra'nın ünlü Buckingham Sarayı yakınlarında meydana geldi. YouTuber, kraliyet atının yakınında çekim yaparken hayvanı rahatsız etti ve bu durum çevredeki İngiliz vatandaşlarının tepkisine yol açtı.

Tepki gösteren bir İngiliz vatandaşı, YouTuber'a sakin olmasını ve hayvanı rahatsız etmemesini söyledi. Ancak, YouTuber vatandaşın uyarılarına aldırış etmeyerek, kendisine tepki gösteren kişiyi itti. Bu hareket, çevredeki diğer vatandaşların da dikkatini çekti ve olay kısa sürede büyüdü.

Durumu fark eden güvenlik güçleri hızla müdahale ederek YouTuber'ı gözaltına aldı.

İlgili Haberler
Hemzemin geçitte kuzenlere tren çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Hemzemin geçitte kuzenlere tren çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Son Haberler
Uzmanlar ATM'lerdeki büyük tehlikeyi açıkladı. Bu şekilde kullananlar yandı Ekonomi
Uzmanlar ATM'lerdeki büyük tehlikeyi açıkladı. Bu şekilde kullananlar yandı
New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı Ekonomi
New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı
Tüm araçlarda zorunlu olacak: Son gün 31 Aralık Gündem
Tüm araçlarda zorunlu olacak: Son gün 31 Aralık
İngiltere'ye sihirli dokunuş. Southgate bu kez başardı Spor
İngiltere'ye sihirli dokunuş. Southgate bu kez başardı
Özgür Özel kalede yalnız kaldı! Gündem
Özgür Özel kalede yalnız kaldı!
Rabb’im herkesin gönlüne göre versin Yazarlar
Rabb’im herkesin gönlüne göre versin
Nasıl yani? Yazarlar
Nasıl yani?