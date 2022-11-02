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  • Sadece Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiaları yaptı

Sadece Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiaları yaptı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sabah saat 05:00'te başladı. 130 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kameraların karşısına geçip operasyonun detaylarını anlattı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu

Sadece Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu iddiaları yaptı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak "4 aylık çalışma sonucunda 130 uyuşturucu satıcısı, sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde 05.50'de gözaltına alınmıştır" açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

130 KİŞİYE GÖZALTI

"Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

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0606
2.11.2022 10:22
iç işleri bakanı SS bu yakaladıklarınız ya yakalanmayanlar bu kadar satıcı suçlu nereden çıkıyor ve bu ülkeye gelmişler , girişi önlemek için ne yapıyorsun??  
 
Osman
2.11.2022 10:22
Teşekkürler Sayin Kılıçdaroğlu.Siz mücadele ediyorsunuz,maalesef cocukları uyusturucu batağinda olan aileler bile sizi anla.ıyorlar.Gençlerimizi Allah korusun.  
 
Ozan ARİF
2.11.2022 10:21
Yazıklar olsun. Kılıçdaroğlu konuşmasa düğmeye basılmayacak.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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