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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun ‘uyuşturucu’ açıklamalarına videolu yanıt: Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuya yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor" dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 02:07
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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun ‘uyuşturucu’ açıklamalarına videolu yanıt: Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun ‘uyuşturucu’ açıklamalarına videolu yanıt: Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 'Fotoroman Süleyman' ve 'Breaking Bad Süleyman' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Soylu, sosyal medyadan, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" notuyla bir video yayınladı.

Soylu videoda şu ifadeleri kullandı:

"YAKANI BIRAKMAYACAĞIZ"

"Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakının kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, polisine, jandarmasına askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını...

Bir, hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki, tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız, hem de kurumlarımız. Üç, eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin, diyoruz. Tabii namertliğin kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Türkiye Yüzyılını, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, herhalde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız."

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