Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına Erdoğan'dan yanıt: O tür kaynaklarla ülkeyi büyütme derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı uyuşturucu açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, yarın ki grup toplantısını işaret ederek; ''Kılıçdaroğlu'nun dün attığı bu iftiraya değinmek zorunda kalıyorum. Bu ne vicdansızlıktır. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı şekilde yapacağım. Haramı ve helali gayet iyi bilen iktidarı lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara'' ifadelerini kullandı.

SOYLU'YA SAHİP ÇIKTI

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede dünyaya örnek bir başarıya sahip olduğunu savunan Erdoğan, "Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz 7 yılda akademi bünyesinde yetiştirdiğimiz 18 bin 398 komiser yardımcımız, 28 bin 742 çarşı mahalle bekçimizle emniyet teşkilatımızı güçlendirdik. Teşkilatın insan gücünü akademik olarak da tahkim ettik. Hizmet içi eğitimlerle polislerimizin çağın ihtiyaçları, teknolojik donanımı, teknik yöntemlerine uygun bilgi ve becerilere sahip olmasını sağladık. Türkiye emniyet teşkilatında da kendi insan gücü bu ihtiyacını karşılamanın ötesinde gönül coğrafyasındaki kardeşlerine model olan, onların eğitim ve öğretimine katkı veren bir kurumdur.

Polis akademimizin başarısını daha da artırarak kendi alanında dünyanın referans kurumuna geleceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun öncelikli hedeflerinden biri de Türkiye'de huzurun kökleştirilmesidir. Can ve mal güveliğine önem veriyoruz. Türkiye Yüzyılı şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz. Şehir ve karayolu güvenliği gibi klasik hizmetleri en iyi şekilde yürütmeyi sürdürüyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE YA DA UYUŞTURUCA BARONLARINA KAPTIRACAK TEK BİR EVLADIMIZ YOK"

Asıl üzerinde yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin terör ve uyuşturucu belalarına karşı korunmasıdır. Ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız var Siyasetin içinde olup da, hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadeleden başka çabası olmadığı gibi, o tür kaynaklardan esinlenerek ülkemizi büyütme derdimiz yoktur. Biz helali iyi biliriz. Haram size kalsın Ey siyasiler. Bunu da böyle bilin.

Haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin.

CHP'nin güvenlik güçlerimize attığı bu iftirayı cevaplandırmak Cumhurbaşkanlığı sorumluluğun gereği olarak gördüğüm için değinmek zorundayım. Şu anda siz kalkıp da Güneydoğu'da, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür hakarette, iftirada bulunamazsınız. Bu tür uyuşturucu köklerini toplayan teşkilat işte karşımda. Böyle bir teşkilatı nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak yoluyla kapatıyor dersiniz. Bu ne insafsızlıktır.

GRUP KONUŞMASINI İŞARET ETTİ

Yarın grup konuşmamda çok daha geniş bir şekilde yapacağım. Haramı, helali gayet iyi bilen iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara. Polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle emniyet güçlerimizin canları pahasına yürüttüğü uyuşturucu ile mücadelesini yalanlarla hiçe sayamazsınız. Hem yakalanan uyuşturucu miktarı hem yakalanıp cezaevine atılan uyuşturucu satıcısı bakımından rekor sahibiyiz.

Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova'da mahkeme basıp, hâkimlere hakaret edip ya hırsızların ya teröristlerin safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin fedakârlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.

"DİJİTAL TERÖR DEVLETİMİZİN GÜVENLİĞİNİ HEDEF ALIYOR"

Dijital terör insanımızın huzuru ve haysiyetiyle birlikte devletimizin güvenliğini de hedef alıyor. Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan sahte beyanlarla milyonlarca kişi linç ediliyor. Türkiye dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir. FETÖ'den bölücü terör örgütüne birçok odak insanımızı birbirine kışkırtmak, sosyal kaos oluşturmak için istismar etmektir.

"KIZILAY'DA BOMBA PATLATMAKLA YALANI BİR SİLAH OLARAK KULLANMAK ARASINDA HİÇBİR FARK YOK"

Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Kısa süre önce Meclisimizin takdiriyle hayata geçen yasal düzenlemenin ülkemizin dijital teröre özellikle karşı hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğü mücadeleyi daha da kolaylaştıracağına eminim.

Potansiyel tehditleri belirlemek, vakitlice tedbir almak için risk analizine yönelik çalışmaları artırıyoruz. GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle güçlendiriyoruz. Bu ülkede hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı anlayışıyla veri güvenliği açısından yerli ve milli çözümler üretiyoruz.

Güvenlikte de asıl olan insandır. Onun ihtiyaçları ve beklentileridir. Bu hizmetleri sunan kamu görevlilerin vasıflarıdır. Polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok ama çok önemli görüyorum. Amacımız milletimizin her bir ferdine vatandaşı olmaktan gurur duyduğu bir ülkede yaşamakta olduğunu hissettirmektir.

IŞİD’le sahada göğüs göğüse savaşan tek NATO ülkemizi olmamıza rağmen atılan ahlaksız iftiraları hatırlayın. Savunma sanayiden ekonomiye kadar her konuda Türkiye'ye diz çöktürme çabalarını hatırlayın. Bunu sizlerle beraber, sizlere güvenerek birlikte yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde kurduğumuz demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı vizyonunu konuşabiliyoruz.

İnşallah ekonomide sağlayacağımız ilerlemelerle savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki kalkınma projelerimizi hayata geçirmeyi sürdürerek yolumuza devam ediyoruz. İHA, SİHA, Hürkuş, Gökbeylerle milli ve yerli olarak devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını bu şekilde karşılarken gençlerimize güvenle inşa edeceklerini bir Türkiye bırakmak için daha çok çalışacağız.

Türkiye nasıl koalisyonlar devrini geride bıraktıysa, terör örgütlerinin kanlı tehditlerini sınırların dışına ittiyse, altyapı eksikliklerini tamamladıysa, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa, devlet ve millet olarak öz güvenini güçlendirdiyse, Allah'ın izni ve 85 milyonun desteği ile Türkiye Yüzyılı adım adım gerçeğe dönüşecektir."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, bugün yayınladığı video mesajda, "Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifce harcadılar ki beytülmale el atacak, el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler, tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Bu oyun neydi sevgili halkım? Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" ifadelerini kullanmıştı.